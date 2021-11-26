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Galatasaray'a Avrupa'dan dev gelir

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

Ekleme: 26.11.2021 - 14:49 Güncelleme: 26.11.2021 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'a Avrupa'dan dev gelir
Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10’luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden "Cimbom", önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers’ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon euroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon euroluk performans gelirine ulaştı.

Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off’u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1,05 milyon euroluk ödülü de garantiledi. "Cimbom" şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon euro liderlik ve 1,2 milyon euro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon euroyu kasasına koyacak.

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon euro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon euroluk gelir bekliyor.
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