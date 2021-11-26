Fatih Terim'in cezası belli oldu!

PFDK, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını açıkladı.Kurul, Terim'e 5 maç men ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.PFDK'nın Fatih Terim'le ilgili kararı şöyle;"Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, Fenerbahçe maçında ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Terim'in tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasında ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."