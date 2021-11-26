Beşiktaş'ın kadrosunda 4 eksik!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, bu sezona beklentilerin oldukça yüksek olduğu bir ortamda başladı. Ancak Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılar, bu kötü gidişe son vermek istiyor.Ligde oynanacak Giresunspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi planlayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Beşiktaş resmi hesaplarından yapılan kamp kadrosu açıklamasında ise 4 futbolcunun Giresunspor maçında olmayacağı görüldü.Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı, Beşiktaş'ta Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.Edinilen bilgiye göre ise, Salih Uçan, bir sakatlığı olmamasına rağmen kamp kadrosuna alınmadı.