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A Milli Takım'ın Play-off'taki rakibi belli oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımının, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oluyor. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak..

A Milli Takım'ın Play-off'taki rakibi belli oldu!
Ekleme: 26.11.2021 - 19:17 Güncelleme: 26.11.2021 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım'ın Play-off'taki rakibi belli oldu!
Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşiyor.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek..

Milli takım kura çekiminde seri başı değil.

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya giriyor.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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A Milli Takım'ın Play-off'taki rakibi belli oluyor!
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