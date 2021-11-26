2022 FIFA Dünya Kupası Play-off Kura Çekimleri Saat Kaçta? 26Kasım Play-off Kura Çekimleri Hangi Kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Kura Çekimi Saat Kaçta?

Türkiye Play-Off Rakibi Hangi Takım?

Play-off Kura Çekimi Hangi Kanalda?

Birçok kişi tarafından araştırılansorusu oldukça merak ediliyor. Sabah saatlerinde başlayan yoğun ilgi FIFA Dünya Kupası elemelerini yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kura çekiminin ardından A Milli Futbol Takımımız karşısında oynayacak rakip belirlenecek. Bu sebeplevesorusu gün itibariyle en merak edilen sorular arasında yerini aldı. Rakipler arasında yer alan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler olması sebebiyle futbol seven çoğu kişi çıkacak sonuçları ilgiyle takip ediyorvesorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.2022 Dünya Kupası Elemeleri herkesin ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bugün yapılacak olan kura sonucunda karşımızda yer alacak rakip takım belli olacak. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındavesorusu merak ediliyor. Kura çekiminin İsviçre'de yapılacağı bilinenler arasında yer alıyor. Zürih şehrinde yapılacak olan kura çekimi saat 19.00'da başlayacak. Eleme kuralarını TRTSPOR kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.Birçok kişi akşam yapılacak olan kuraların sonuçlarını merak ediyor.sorusu da bu konu hakkında oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Kura sonuçlarına göre ardından A Milli Futbol Takımı karşısında oynayacak rakibin belli olması sebebiyle olası rakipler de araştırılıyor. Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler kura aşamasında yer alan olası rakiplerimiz arasında bulunuyor.Kura sonucunda A Milli Futbol Takımımız karşısında oynayacak rakip takım belli olacak. Ayrıca Polonya, Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. Play-off tek maç üzerinden oynanacak. Seri başı olan takımlar ise daha avantajlı durumda yer alıyor. Finale kalan 6 takım bulunuyor. 6 takımdan 3 tanesi ise Katar'a gidecek. Yarı final maçlarının 24 Mart günü yapılacağı belirtildi. 29 Mart tarihinde ise final maçlarının yapılması bekleniyor.Kura çekimlerinin hangi kanalda olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındasorusu yer alıyor. Kura çekimlerinin İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılacağı da bilinenler arasında yer alıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan kura çekimleri sonucunda karşımızdaki rakip belli olacak. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen kura çekimleri hakkında birçok detay oldukça araştırılıyor. Kura çekimlerinin sonuçlarını TRTSPOR üzerinden izleyebilirsiniz.