Türkiye Belarus maçı ne zaman? Türkiye Belarus maçı saat kaçta? Türkiye Belarus maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Belarus Maçı Ne Zaman?



2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus ile karşı karşıya gelecek. Peki,Bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak Türkiye-Belarus maçı NTV'den naklen ekranlara gelecek.Eleme formatına göre, takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı almasıhalinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 DünyaKupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.Ay-Yıldızlılar tarihinde 7. kez Belarus'la karşılaşacak. İki takım, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da 1997 yılında oynanan ve Belarus'un 85-74 kazandığı müsabakayla başlayan rekabette ay-yıldızlı ekip 4 maçı kazanırken, 2 kez rakibine yenildi. Milliler, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçı 77-74 kazanan Ay-Yıldızlılar son karşılaşmadan da 91-62 üstünlükle ayrıldı.