Türkiye Belarus maçı ne zaman? Türkiye Belarus maçı saat kaçta? Türkiye Belarus maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 2023 Dünya Kupası elemelerinde milli erkekler basketbol grup maçının ilk maçı yapılacak. 12 Dev Halkımız ilk maçta Belarus ile karşılaştı. Grubun ikinci turunda ilk üç 12 takım FIBA 2023'tür. Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Basketbol severler, Türkiye-Belarus maçının yayın saatleri ve yayınları Kanalını incelemeye başladı.
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Belarus maçı ne zaman? Türkiye Belarus maçı saat kaçta? Türkiye Belarus maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Belarus Maçı Ne Zaman?
Bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak Türkiye-Belarus maçı NTV'den naklen ekranlara gelecek.
Eleme formatına göre, takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması
halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya
Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
Ay-Yıldızlılar tarihinde 7. kez Belarus'la karşılaşacak. İki takım, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da 1997 yılında oynanan ve Belarus'un 85-74 kazandığı müsabakayla başlayan rekabette ay-yıldızlı ekip 4 maçı kazanırken, 2 kez rakibine yenildi. Milliler, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçı 77-74 kazanan Ay-Yıldızlılar son karşılaşmadan da 91-62 üstünlükle ayrıldı.