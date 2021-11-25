Galatasaray, Marsilya'yı devirdi!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti.Galatasaray Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından sarı - kırmızılılar, gruptan çıkmayı garantiledi.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alexandru Cicaldau, 30. dakikada kendi kalesine Caleta-Car, 64. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Ryan Babel kaydetti. Marsilya'nın sayıları ise 68. ve 85. dakikalarda Milik'ten geldi.Sarı-kırmızılılar, E Grubu'nda 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.Galatasaray, grubun son maçında Lazio deplasmanına gidecek. Marsilya ise Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.GALATASARAY, NASIL LİDER ÇIKAR?Galatasaray, Lazio deplasmanında tüm tek farklı gollü mağlubiyetlerde, beraberlikte ve galibiyette grubu lider olarak tamamlayacak.