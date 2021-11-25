Galatasaray Marsilya karşısında müthiş başladı! Fark 2'ye çıktı...

Süper Lig’de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ise oldukça istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Marsilya karşısında da galip gelerek bir üst turu garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşma bu akşam saat 20.45’te ve Nef Stadyumu’nda başladı. Galatasaray, Marsilya karşısında hızlı başladı. Feghouli'nin pasında Cicaldau golü buldu. Galatasaray, Cicaldau'nun şutunda savunmaya çarpan topun içeri girmesiyle farkı 2'ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak olan Galatasaray, Fransız rakibine karşı galibiyeti hedefliyor. Nef Stadı'nda oynanan maç saat 20.45'te başladı. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetiyor. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstleniyor.E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.CANLI | GALATASARAY 2-0 MARSİLYA12' Cicaldau30' Duje Caleta-Car (k.k.)MAÇTAN DAKİKALAR11' Feghouli'nin ortasında Diagne'nin vuruşu direkten döndü.GOL! 12' Galatasaray, tempolu başladığı maçta golü erken buldu. Marsilya yarı sahasında yapılan baskıda topu kazanan sarı-kırmızılılarda Feghouli'nin pasında Cicaldau topu ağlara gönderdi.19' Marsilya'nın atağında şut direkten döndü. Dönen pozisyonda Marcao, topu uzaklaştırdı.23' Dieng'in kafa vuruşunda Muslera uzandı ve topu aldı.28' Savunma arkasına sarkan Feghouli, boş pozisyondaki Kerem'e topu çıkaramadı.GOL! 30' Galatasaray, yine rakip yarı alanda baskı vurdu ve Cicaldau'nun içeriye çıkarmaya çalıştığı topun savunmaya çarpmasıyla 2-0 öne geçti.37' Dieng'in kafa vuruşunda Fernando Muslera adeta uzadı.42' Dieng'in sert şutu Muslera'nın hamlesiyle direkte patladı.İLK 11'LERGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.Marsilya: Pau Lopez, Car, Saliba, Peres, Gerson, Gueye, Kamara, Guendouzi, Dieng, Lirola, Milik.Fatih Terim, son Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu ve Morutan'ı Marsilya karşısında ilk 11 başlatmadı. Terim, tercihini Taylan ve Diagne'den kullandı.GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYORGalatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.GALATASARAY'DA 2 EKSİKSarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.