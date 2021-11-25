  • USD: 12,00 - 12,02
  • EURO: 13,46 - 13,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransız gazeteci haddini aştı: 'Bunu stada almayacaksınız!'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Marsilya maçı öncesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Fransız gazeteci Romain Canuti, NEF Stadı'ndaki aslan heykeliyle çektirdiği poz sonrasında Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Başkan Burak Elmas ve yöneticiler Fransız gazetecinin maça alınmaması yönünde akreditasyon iptali için talepte bulundu.

Fransız gazeteci haddini aştı: 'Bunu stada almayacaksınız!'
Ekleme: 25.11.2021 - 15:13 Güncelleme: 25.11.2021 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Fransız gazeteci haddini aştı: 'Bunu stada almayacaksınız!'
Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı maçtan önce Fransız gazeteci Romain Canuti tepki çeken bir harekete imza attı.

Sttattaki aslan heykeliyle fotoğraf çektirip yazdığı mesajla Galatasaraylıları sinirlendiren Canuti için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler harekete geçti. Fransa'dan gelen gazetecinin maça alınmamasını isteyen idareciler UEFA'ya durumu bildirerek akreditasyon iptali talep etti.

Tüm bunların ardından Romain Canuti sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Canuti'nin açıklaması şöyle;

'Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim.'


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MYK sonrası önemli açıklamalar
Metroda bıçak çeken saldırgandan pes dedirten savunma: Bıçağı biletmeye götürüyordum, ben şikayetçiyim
Gazeteci kılıklı Fatih Altaylı'dan skandal 'Diyanet' yalanı: Bütçesi MEB'den fazla!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ulaşımda 2020 yılında 13.4 milyar dolar tasarruf
Başkan Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
BAE'den gelen 10 milyar dolarlık fon, yatırım gelmesin dolar fırlasın diye kırk takla atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozdu
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a yeni proje! 'Son aşamaya geldik'
AK Parti'den çok çarpıcı anket açıklaması! CHP, İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı
Metroda bıçakla dehşet saçmıştı... Emniyetten açıklama geldi! Sebebi belli oldu...
Fahrettin Koca'dan muhalefete aşı müjdesi sonrası tepki: Sevinmenizi beklerdim
Olağanüstü MYK sonrası AK Parti'den CHP'ye zor soru: 14'üncü katta oturup gündemi belirleyen kim?
PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 asgari ücret açıklaması: Uzlaşmaya yakınız...
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim
Murat Kurum, İzmirlileri konut teslim törenine davet etti
CHP’li Tanju Özcan’dan HDP’li Gergerlioğlu’na: Terör örgütünün sözcüsü
Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Arkadaşına mutfak kıyağı! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentin 12 milyonunu uçurdu
ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında
Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Türkiye'de 1.4 milyon kişi tehdit altında! Sadece 1 saniye sürüyor

Türkiye'de 1.4 milyon kişi tehdit altında! Sadece 1 saniye sürüyor

Kuzey Kore’de akılalmaz ceza! Squid Game dizisini ülkeye sokan kişi…

Kuzey Kore’de akılalmaz ceza! Squid Game dizisini ülkeye sokan kişi…

Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

Bakan Fatih Dönmez: Varınca-1 kuyusundan günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapılıyor

Bakan Fatih Dönmez: Varınca-1 kuyusundan günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapılıyor

EPDK'dan flaş akaryakıt açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir

EPDK'dan flaş akaryakıt açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir