Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Burak Elmas'tan şok sözler: Defolup gidin

Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren dev derbinin devre arasında protokol tribününün karıştığı, maçı izlemeye gelen üç TFF yöneticisi Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Nuri Akın ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas arasında sert tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Ağır sözlerin havada uçuştuğu gerilim anında, fiziki teması araya giren korumalar önledi. İşte sert tartışmanın detayları...'BİZ GİDİP GÖRÜŞECEĞİZ'Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapacağı ziyaret için tüm kulüp başkanlarına davette bulunacağını açıklamıştı. Sarıkırmızılı yöneticiler, 'Kimse gelmese bile biz gidip görüşeceğiz. Galatasaray kendisine menfaat sağlamak için yola çıkmadı. Kimin isyanı varsa yanımızda olur' dedi.ÖZDEMİR'DEN JET RANDEVUFenerbahçe maçının ardından hakem konusunda basın toplantısı düzenleyen ve şikâyet etmek için Futbol Federasyonu'na gideceğini söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap hemen geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, gece yarısında Elmas'ın randevu talebini kabul ettiği ve 'Salı (bugün) günü 15.00'te bekliyorum' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.'BU HAKEMİ ÖZEL Mİ SEÇTİNİZ?'Edinilen bilgilere göre, 1-1 biten ilk yarının ardından protokol tribününün fuayesinde çay içmekte olan TFF yöneticileri Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Nuri Akın'ın yanına giden Burak Elmas, TFF Başkan vekili Ali Düşmez'e, 'Bu hakemi özel mi seçtiniz?' dedi. Düşmez, 'Nereden çıkardınız böyle bir şeyi. Biz hiç karışmıyoruz. Görevlendirmeleri Merkez Hakem Kurulu yapıyor. Sizler de Oflu Hoca gibi keyfinize göre hakem istiyorsunuz. Atanmış bir MHK var ve bu iş onların işi' cevabını verdi.'SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'Düşmez'in yanıtından hoşnut olmayan Elmas, 'Zaten o sistemi değiştireceğiz. Bu tür hakemlerle bu sezon bitmez' diyerek sitemine devam etti. Ali Düşmez'in lavaboya gitmek için ortamdan ayrılmasıyla ortalık biraz olsun sakinleşmişken, araya giren Nuri Akın'ın sözleri fitili ateşledi.'BU SEZON, BU HAKEMLERLE BİTECEK'Milliyet'in haberine göre; TFF'de Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu yönetici olan Nuri Akın, başkan Burak Elmas'a bakarak, 'Siz isteseniz de istemeseniz de bu sezon, bu hakemlerle bitecek' dedi. Akın'ın bu sözleri üzerine ortalık bir anda alevlendi. Çevresindekilere Nuri Akın'ı işaret eden Burak Elmas, 'Beyefendiyi tanıyamadım. Kimdir kendisi ve buraya nasıl girdi?' dedi.'DEFOLUP GİDİN'Bunun üzerine Akın'dan, 'Burakcım, sen beni kayınpederine ve babana sor. Onlar iyi tanır' cevabını verdi. Bu yanıta daha da sinirlenen Elmas, bu sefer de, 'Ben Galatasaray Başkanı'yım. Bana Burakcım diyemezsin' diyerek arkasından şunları sıraladı: 'Terbiyesizlik etme, kendine gel. Burası Galatasaray. Gönderdiğiniz hakemle bu maçın içine ettiniz. Türk futbolunun da içine ettiniz. Defolup gidin.'KORUMALAR ENGEL OLDUBununla da yetinmeyen ve Akın'a doğru hamle yapan Elmas ile Nuri Akın arasında fiziki temas yaşanmasına, araya giren korumalar engel oldu.'HADDİNİZİ BİLİN'Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sinirlenip, ağır ifadeler kullanması sonrasında bu kez devreye Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir girdi. Epözdemir, 'Galatasaray'ın evinde hiç kimse Galatasaray Başkanı'na laf söyleyemez. Haddinizi bilin' diyerek, TFF yöneticisine yanıt verdi.GALATASARAY GENEL KURUL ÜYESİNef Stadı protokol tribününde Burak Elmas ile sevimsiz anlar yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Akın'ın 5036 nolu Galatasaray genel kurul üyesi olduğu ortaya çıktı. Akın'ın ayrıca eski başkan Mustafa Cengiz'in önerisiyle TFF Yönetimi'ne girdiği ortaya çıktı.