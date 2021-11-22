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Beşiktaş'ta N'Sakala süresiz kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Kulübü, Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kongolu sol bek, Trabzonspor'un maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımlarını beğenerek tepki toplamıştı.

Beşiktaş'ta N'Sakala süresiz kadro dışı bırakıldı
Ekleme: 22.11.2021 - 15:13 Güncelleme: 22.11.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta N'Sakala süresiz kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş Kulübü, Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kongolu sol bek, Trabzonspor'un maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımlarını beğenerek tepki toplamıştı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız' denildi.


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