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Vitor Pereira o bilgiyi verdi: Meğer Mesut Özil'in attığı gol...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, deplasmanda 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalar yaptı. Vitor Pereira “İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur” ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in golüne de değinen Portekizli teknik adam, “İdmanlarda denediğimiz bir goldü” dedi.

Vitor Pereira o bilgiyi verdi: Meğer Mesut Özil'in attığı gol...
Ekleme: 21.11.2021 - 22:44 Güncelleme: 21.11.2021 - 22:58 / Editör: Ozge Selin
Vitor Pereira o bilgiyi verdi: Meğer Mesut Özil'in attığı gol...
Vitor Pereira, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar yaptı. 'Diğer takımlar da puan kaybedecek' diyen Vitor Pereira, 'İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur' ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

'Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut'un kalitesini biliyoruz. Bugün iyi oynadı. Sahaya ruhunu yansıttı. Topu aldığında da golünü attı.

Bugün geriden geldik. 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Ruhu gösterdik. İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur.

Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya inanmamız gerekiyor. Şampiyonluk için daha çok maçımız var. Diğer takımlar da puan kaybedecektir. Biz de kaybedeceğiz. Birlik olarak şampiyon olabilir. Benim şampiyonluklarımda hep bu birlik havası vardı. Umut vermek bugün önemliydi. Aile olarak acı çekmeniz gerekir. Bizim için önemli olan bugün 3 puanı aldık.'
Vitor Pereira o bilgiyi verdi: Meğer Mesut Özil'in attığı gol...
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