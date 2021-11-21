Galatasaray - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.Derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.DERBİ ÖNCESİ SON DURUMSüper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.İKİ TAKIMIN EKSİKLERGalatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.MUHTEMEL 11'LERGalatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, DiagneFenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha