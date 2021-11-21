  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Ekleme: 21.11.2021 - 18:10 Güncelleme: 21.11.2021 - 18:28 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.

Derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
DERBİ ÖNCESİ SON DURUM
Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.

İKİ TAKIMIN EKSİKLER
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadelede takımını yalnız bırakacak.

İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha
Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun
CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz
Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dikkat! Son gün 30 Kasım...
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!