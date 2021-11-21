Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.Derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.DERBİ ÖNCESİ SON DURUMSüper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.İKİ TAKIMIN EKSİKLERGalatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadelede takımını yalnız bırakacak.İLK 11'LERGalatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa MohamedFenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha