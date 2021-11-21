  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI
Ekleme: 21.11.2021 - 20:37 Güncelleme: 21.11.2021 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI
İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe

33' İki takım oyuncuları arasında çıkan kavagada Berke, Muslera, Marcao ve Mert Hakan sarı kart gördü.

31' Gol… Galatasaray 1-1 Fenerbahçe (Mesut Özil)

25' Mert Hakan, rakip yarı alanın ilk metrelerinde Berkan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Berkan bu faulü sonrasında sarı kart gördü.

24' Fenerbahçe'de Tisserand sarı kart gördü.

19' Novak'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Cicaldau topu uzaklaştırdı.

16' Gol… Galatasaray 1-0 Fenerbahçe (Kerem Aktürkoğlu)

10' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Berke gole izin vermedi.

5' Mert Hakan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Zajc, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Topu sağına çekip yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Muslera topu kontrol etti.

4' Van Aanholt'un sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa doğru hareketlenmedi. Berke zorlanmadan topun kontrolünü sağladı.

2' Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Van Aanholt topu karşıladı.

1' Maç başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.. Dev derbi Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanıyor.

Derbi, saat 19.00'da başladı.. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Morutan

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha
Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
21 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Türksat 5B'de geri sayım başladı: Türkiye'nin kapasitesini 15 kat artıracak ANKARA
Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun
CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz
Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dikkat! Son gün 30 Kasım...
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!