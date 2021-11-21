Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe33' İki takım oyuncuları arasında çıkan kavagada Berke, Muslera, Marcao ve Mert Hakan sarı kart gördü.31' Gol… Galatasaray 1-1 Fenerbahçe (Mesut Özil)25' Mert Hakan, rakip yarı alanın ilk metrelerinde Berkan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Berkan bu faulü sonrasında sarı kart gördü.24' Fenerbahçe'de Tisserand sarı kart gördü.19' Novak'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Cicaldau topu uzaklaştırdı.16' Gol… Galatasaray 1-0 Fenerbahçe (Kerem Aktürkoğlu)10' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Berke gole izin vermedi.5' Mert Hakan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Zajc, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Topu sağına çekip yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Muslera topu kontrol etti.4' Van Aanholt'un sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa doğru hareketlenmedi. Berke zorlanmadan topun kontrolünü sağladı.2' Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Van Aanholt topu karşıladı.1' Maç başladı.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.. Dev derbi Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanıyor.Derbi, saat 19.00'da başladı.. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.İLK 11'LERGalatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, MorutanFenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha