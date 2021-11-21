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Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi
Ekleme: 21.11.2021 - 20:37 Güncelleme: 21.11.2021 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Kıtalararası derbide karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

KEREM AÇTI, CRESPO KAPATTI
Galatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. 23 yaşındaki milli oyuncu, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe ağlarını havalandıran en genç Galatasaraylı oyuncu oldu.

Fenerbahçe, 31. dakikada Mesut Özil'in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Mbaye Diagne 84. dakikada fileleri havalandırdı. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun uyarısı üzerine monitöre incelemeye gelen Halil Umut Meler, Diagne'nin Mergim Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü 87. dakikada iptal etti.

Fenerbahçe, derbide galibiyet golünü 90+4. dakikada Miguel Crespo ile buldu.

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Derbideki bu sonucun ardından Galatasaray 21 puanda kaldı. Galatasaray'ı 8 maç sonra yenen Fenerbahçe ise 23 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.

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