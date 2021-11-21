Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Kıtalararası derbide karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.KEREM AÇTI, CRESPO KAPATTIGalatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. 23 yaşındaki milli oyuncu, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe ağlarını havalandıran en genç Galatasaraylı oyuncu oldu.Fenerbahçe, 31. dakikada Mesut Özil'in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, 83. dakikada kırmızı kart gördü.Galatasaray'da Mbaye Diagne 84. dakikada fileleri havalandırdı. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun uyarısı üzerine monitöre incelemeye gelen Halil Umut Meler, Diagne'nin Mergim Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü 87. dakikada iptal etti.Fenerbahçe, derbide galibiyet golünü 90+4. dakikada Miguel Crespo ile buldu.ALİ KOÇ DÖNEMİNDE İLK GALİBİYETDerbideki bu sonucun ardından Galatasaray 21 puanda kaldı. Galatasaray'ı 8 maç sonra yenen Fenerbahçe ise 23 puana yükseldi.Galatasaray, gelecek hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.