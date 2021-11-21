Fenerbahçe’den Galatasaray’a ‘Squid Game’ ile gönderme!

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 90+4'te Crespo'nun attığı goller 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbinin son düdüğünün ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarının maç öncesinde iki kale arkasında yaptığı koreografinin fotoğrafını kullanıp Güney Kore dizisi ‘Squid Game' müziğiyle skoru paylaştı! Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.