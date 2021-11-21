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Fenerbahçe’den Galatasaray’a ‘Squid Game’ ile gönderme!

Dev derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, duraklama dakikalarında gelen golle aldığı galibiyeti 'Squid Game' paylaşımıyla duyurdu!

Fenerbahçe’den Galatasaray’a ‘Squid Game’ ile gönderme!
Ekleme: 21.11.2021 - 21:26 Güncelleme: 21.11.2021 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe’den Galatasaray’a ‘Squid Game’ ile gönderme!
Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 90+4'te Crespo'nun attığı goller 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbinin son düdüğünün ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarının maç öncesinde iki kale arkasında yaptığı koreografinin fotoğrafını kullanıp Güney Kore dizisi ‘Squid Game' müziğiyle skoru paylaştı! Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.


Fenerbahçe’den Galatasaray’a ‘Squid Game’ ile gönderme!
Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI
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