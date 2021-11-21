Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 galip tamamladı.Maçın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabı, Galatasaray'a göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.Galatasaray taraftarı, müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görseller açmıştı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından, bu koreografiye yanıt geldi.Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'daki kapak fotoğrafını, diziden bir kesit ile değiştirdi. Görselde, robot bebeğin iki gözünde maçın skoru yazıyordu.NE OLMUŞTU?Galatasaray, maçtan önce Güney Kore dizisi Squid Game'den bir kesitin bulunduğu koreografi hazırlamıştı. Görselde, "Hazırsanız oyuna başlıyoruz. 1907 numaralı oyuncu elendi" notu yazıyordu.Fenerbahçe, bu paylaşıma "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti" paylaşımıyla yanıt vermişti.