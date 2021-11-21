Derbide kavga çıktı!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı.Uzun zaman sonra tam kapasiteli oynanan derbide maçın 33 dakikasında saha karıştı.MESUT ARMAYI GÖSTERDİ, SAHA KARIŞTIMesut Özil'in sol çizgide armayı göstermesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.Yaşanan itiş kakışın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Berke Özer, Muslera, Marcao ve Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi.