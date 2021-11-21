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Burak Elmas'tan maç sonrası şok açıklama!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maçın hakemini eleştirdi.

Ekleme: 21.11.2021 - 21:40 Güncelleme: 21.11.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Burak Elmas'tan maç sonrası şok açıklama!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Nef Stadyumu'ndaki mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi.

Burak Elmas, 'Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim' ifadelerini kullandı.

Elmas, 'TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi' dedi.

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