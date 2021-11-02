Süper Lig'den 15 takımın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı.54 takımın katıldığı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı.Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.İşte eşleşmeler:Adanaspor-KocaelisporAdana Demirspor-Serik BelediyesporGaziantep Futbol Kulübü-SakaryasporAntalyaspor-AmedsporBoluspor-52 OrdusporGöztepe-Kahta 02 SporKaragümrük-SarıyerGençlerbirliği-Mardin 1969 SporRizespor-AnkarasporMenemenspor-Hekimoğlu TrabzonAlanyaspor-OsmaniyesporAltay-Manisa Futbol KulübüAnkaragücü-Nazilli BelediyesporGZT Giresunspor-Ankara DemirsporDenizlispor-Ağır 1970 SporBaşakşehir-BodrumsporBursaspor-Kırşehir BelediyesporYeni Malatyaspor-AkhisarsporKasımpaşa-Alanya KestelsporAltınordu-Aksaray Belediyesporİstanbulspor-AfyonsporHatayspor-EyüpsporBandırmaspor-ŞanlıurfasporÜmraniyespor-Arnavutköy BelediyeKayserispor-Iğdır FKKonyaspor-VansporSamsunspor-Uşakspor