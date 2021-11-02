Süper Lig'den 15 takımın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimine Süper Lig'den de 15 takım katıldı.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı.
54 takımın katıldığı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
İşte eşleşmeler:
Adanaspor-Kocaelispor
Adana Demirspor-Serik Belediyespor
Gaziantep Futbol Kulübü-Sakaryaspor
Antalyaspor-Amedspor
Boluspor-52 Orduspor
Göztepe-Kahta 02 Spor
Karagümrük-Sarıyer
Gençlerbirliği-Mardin 1969 Spor
Rizespor-Ankaraspor
Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
Alanyaspor-Osmaniyespor
Altay-Manisa Futbol Kulübü
Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
Denizlispor-Ağır 1970 Spor
Başakşehir-Bodrumspor
Bursaspor-Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
Kasımpaşa-Alanya Kestelspor
Altınordu-Aksaray Belediyespor
İstanbulspor-Afyonspor
Hatayspor-Eyüpspor
Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye
Kayserispor-Iğdır FK
Konyaspor-Vanspor
Samsunspor-Uşakspor