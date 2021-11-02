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Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a: 'Süper Lig'in en iyisini neden bir hafta kapıda beklettiniz?'

Spor yazarı Şansal Büyüka, şampiyonluk için kadroyu yeterli gören Ali Koç'a eleştirilerde bulundu ve dikkati çeken bir transfer sorusu yöneltti.

Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a: 'Süper Lig'in en iyisini neden bir hafta kapıda beklettiniz?'
Ekleme: 2.11.2021 - 14:27 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a: 'Süper Lig'in en iyisini neden bir hafta kapıda beklettiniz?'
Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Anastasios Bakasetas'ı elinden kaçırmasını eleştirdi.

Büyüka, Yunan futbolcunun kapıda bekletildiğini ve ardından Trabzonspor'a transfer olduğunu ifade etti.

Şansal Büyüka'nın konuyla ilgili Skorer'deki değerlendirmesi şöyle;

'Hangi kriterleri düşünerek almadılar?'


'Alanya yenilgisinden sonra Ali Başkan'a, 'Bu kadronun şampiyonluk için yeterli olduğuna inanıyor musunuz?' diye sordular. Sayın Başkan, 'Evet, inanıyorum' dedi. Şaka mı yaptı, gerçekten bu kadronun yeterli olduğuna inanıyor mu? İnanıyorsa; eyvah eyvah... Bakasetas, Alanya forması giyerken de Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncusuydu. Bir hafta Fenerbahçe'nin kapısında bekledi. Almadılar... Niye almadılar, hangi kriterleri düşünerek almadılar? Fenerbahçe'de transferi yapanların Bakasetas'ın Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu bilmeleri gerekmez mi? Buna rağmen nasıl almadılar, nasıl kaçırdılar?'
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