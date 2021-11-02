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Blatter ile Platini dolandırıcılıktan yargılanacak!

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de yargılanacak.

Blatter ile Platini dolandırıcılıktan yargılanacak!
Ekleme: 2.11.2021 - 19:27 Güncelleme: 2.11.2021 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Blatter ile Platini dolandırıcılıktan yargılanacak!
sviçre'nin Bellinzona kentindeki Federal Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin 2015 yılında açılan soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Taraflar hakkında hazırlanan iddianamede, "Yapılan ödeme, FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi." ifadelerine yer verildi.

İki eski futbol adamı, dolandırıcılık ve başka suçlarla yargılanacak. Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", Platini'ye ise dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak" suçlamaları yöneltiliyor.

85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini hakkındaki davanın sonuçlanmasının, yıllar sürmesi bekleniyor.

2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.
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