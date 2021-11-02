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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman buluştu!

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, bugün 69. yaşını kutluyor. Fenerbahçe tarihinde büyük yeri olan Aziz Yıldırım'ın doğum günü yemeğine eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da yer aldı. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın son döneminde teknik direktör olarak görev yapmış daha sonra Ali Koç seçilince görevden alınmıştı.

Ekleme: 2.11.2021 - 21:40 Güncelleme: 2.11.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman buluştu!
Geçtiğimiz seçim döneminde bir basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım, Ali Koç dönemindeki başarısızlıkların taraftarı çok üzdüğünü bu nedenle yönetimin kendisini toparlaması gerektiğini ifade etmişti. Aziz Yıldırım'ın doğum günü yemeğine eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da katıldı.

AYKUT KOCAMAN İLE AZİZ YILDIRIM BULUŞTU

Aziz Yıldırım'ın doğum günü şerefine bir yemek düzenlendi. Bu yemeğe eski yöneticilerin yanı sıra Ali Yıldırım, Ömer Temelli, İlhan Ekşioğlu gibi eski yöneticilerin yanı sıra Aykut Kocaman da katıldı.

Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım iki dönem Fenerbahçe'de birlikte çalışmıştı. Aykut Kocaman, iki kez Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

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