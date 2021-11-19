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Fatih Terim için eski yardımcısından sürpriz iddia! 'TFF Başkanlığını düşünüyor...'

Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve uzun süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim için de çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Fatih Terim için eski yardımcısından sürpriz iddia! 'TFF Başkanlığını düşünüyor...'
Ekleme: 19.11.2021 - 15:41 Güncelleme: 19.11.2021 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim için eski yardımcısından sürpriz iddia! 'TFF Başkanlığını düşünüyor...'
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Ümit Davala, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem de Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Terim'in yardımcılığından ayrılan Davala, bir programa konuk oldu.

Programda önemli açıklamalarda bulunan Ümit Davala, Fatih Terim'in TFF başkanlığını düşündüğünü açıkladı.

İşte Ümit Davala'nın açıklamaları:

'Fatih hoca gibi ismi İmparator olmuş birini eleştirenler de oluyor. Spor insanla yapılır. zaman zaman tabii ki formsuz olabilirsin. Eleştirmek için bir şeyler bulmak lazım.

Sevmediğin için eleştirmen doğru değil. Başardıklarını başarabilecek dünyada hoca gelmez. Aktif hocalar içerisinde en çok kupa kazanan 3 isimden biri. Bu kolay değil.

Bana sorarsan Fatih Hoca'nın Türk futbolunu yönetmesi lazım, sadece Galatasaray'ı değil.

Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli.

Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz.'


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