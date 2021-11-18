Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Lionel Messi'ye kalpli alevli mesaj iddiası 'Aman duymasın Ronaldo'ya söylemeyin!
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun yaşayan süper yıldızlarının, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. Öte yandan Lionel Messi'de yılladır formasını giydiği Barcelona'dan, Paris Saint-Germain'e transferiyle günlerce konuşulmuştu. Özel hayatlarını da gözler önünde yaşayan süper yıldızları hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Konu bu kez futbol değil, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez.
Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez son zamanların en çok
konuşulan isimlerinden.
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı
paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina
Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan
Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini
belirtmişti.
MESSİ'YE YORUM ATTI
Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina
Rodriguez'in yorum yaptığı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Arjantinli yıldız futbolcu
Messi'nin Facebook'ta paylaşılan fotoğrafına kalp ve alev emojisi bıraktı
İŞTE RODRIGUEZ'İN PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN O MESAJ
Bu hareket sosyal medyada büyük ses getirirken, Rodriguez'in Bu yorum
sonrası binlerce kullanıcı, paylaşıma etkileşim verdi.