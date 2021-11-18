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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin lira olduğu kaydedildi. Divan kurulunda maddi yük ve bazı şirket detayları da konuşulacak.

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Ekleme: 18.11.2021 - 12:23 Güncelleme: 18.11.2021 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Cumartesi günü divan kurulu toplantısının yapılacağı Beşiktaş'ta, kurula sunulacak mali tabloda toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin TL olduğu bildirildi.

BORCUN DETAYLARI

Borcun 540 milyon 227 bin TL'sinin kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TL'sinin B.J.K. Futbol yatırım A.Ş'ye ait olduğu belirtildi.

Alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı. Raporda, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hesaplarının 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 19 Aralık Pazar günü yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.

TOPLANTIDA NELER YAPILACAK?

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.

Toplantıda ayrıca basketbol faaliyetlerinin Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye devri de oylanacak.


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