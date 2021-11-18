Anadolu Efes son çeyrekte farka koştu!

Anadolu Efes, THY Euroleague 10. hafta maçında Olimpiakos'u 88-69 mağlup etti. Ergin Ataman'ın ekibi, böylece bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti.

THY EuroLeague'in 10. haftasında heyecan devam etti. Çift maç haftasının ilk karşılaşmalarında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırladı.Temsilcimiz, ilk çeyreği 2 farkla geride tamamlasa da devreye 44-44'lük eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrek sonunda iki sayı farkla öne geçen Anadolu Efes, son periyotta adeta şov yaptı ve parkeden 88-69 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından Anadolu Efes 4 galibiyet 6 mağlubiyet olurken, konuk Olympiakos 6 galibiyet 4 mağlubiyette kaldı.Temsilcimiz Anadolu Efes bir sonraki maçında sahasında Monaco ile karşılaşacak.Anadolu Efes: 88 - Olympiakos: 69Salon: Sinan ErdemHakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)Anadolu Efes: Beaubois 29, Micic 19, Simon 8, Moerman 9, Pleiss 2, Larkin 10, Singleton 3, Doğuş Balbay, Bryant, Petrusev 4, Dunston 4Olympiakos: Dorsey 2, Walkup 9, Papanikolaou 3, Vezenkov 17, Fall 15, Lountzis, Larentzakis, Sloukas 5, Martin 5, Printezis 9, McKissic 41. Periyot: 23-25Devre: 44-443. Periyot: 68-66