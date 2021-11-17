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Maç sonrası askerler oteli bastı! Aralarında eksi Fenerbahçeli de var!

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Rehin kalanlar arasında Eski Fenerbahçeli Futbolcu Samatta'nın da olduğu bildirildi.

Maç sonrası askerler oteli bastı! Aralarında eksi Fenerbahçeli de var!
Ekleme: 17.11.2021 - 13:38 Güncelleme: 17.11.2021 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Maç sonrası askerler oteli bastı! Aralarında eksi Fenerbahçeli de var!
Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Otelde rehin alınanlar arasında Eski Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta da var.

Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda corona virüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

ASKERLER FUTBOLCULARIN KAPISININ ÖNÜNDE BEKLİYOR

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor.


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