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Galatasaray'dan derbiye özel prim

Galatasaray'da yönetim, derbi ateşini harlamaya kararlı. Sarı-kırmızılı kulüpte, Fenerbahçe galibiyeti için 4 milyon liralık bir prim belirlendi. Sarı-lacivertlilerden henüz prim kararı gelmedi.

Galatasaray'dan derbiye özel prim
Ekleme: 17.11.2021 - 13:11 Güncelleme: 17.11.2021 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan derbiye özel prim
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig 'e Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle dönüş yapacak olan Galatasaray'da, tam anlamıyla seferberlik hali mevcut.

BİLETLER TÜKENDİ

Taraftarlar, tam 2 yıl aradan sonra tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Kulübe yaklaşık 100 bin kişilik bir talep gelmişti. Nitekim dün başlayan genel satışla birlikte biletler tamamen tükendi.

Dev mücadele için tam 52 bin 223 bilet satıldı ve yüzde 100'lük satış oranına ulaşıldı.

TFF'nin aldığı kararla Süper Lig'de 9 Kasım itibarıyla maçlarda tam kapasite uygulamasına geçilirken, Galatasaray son yılların en yüksek seyirci sayısına imza atacak gibi görünüyor.

Galatasaray dan derbiye özel prim #1

4 MİLYON LİRA PRİM

Yönetim de milli oyunculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetle de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi.

Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor.
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