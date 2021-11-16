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Milli maçın 11'i belli oldu!

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Milli maçın 11'i belli oldu!
Ekleme: 16.11.2021 - 10:18 Güncelleme: 16.11.2021 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Milli maçın 11'i belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız, Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

EKSİKLER

A Milli Takımımız'da daha öncedenkadrodan çıkarılan Cengiz Ünder, bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

DÜNYA KUPASI ŞANSI

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe, play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Kerem, Hakan, Halil, Burak
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