Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs depremi

Karadağ Futbol Federasyonu, son maçlarında ilk 11 başlayan forvetleri Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Ayrıca Adam Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Karadağ Futbol Federasyonu, son maçlarında ilk 11 başlayan forvetleri Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Ayrıca Adam Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıktı.Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 'Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.