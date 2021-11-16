Galatasaray'da korkutan sakatlık

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Milli takımdan dönen Morutan'ın sakatlık haberi endişe yarattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 'Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Moruţan antrenmanda yer almadı. Oyuncumuzun idman programı hakkındaki değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak' ifadeleri kullanıldı.Olimpiu Morutan'ın Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği endişesi taraftarları düşündürürken, yıldız oyuncunun oynaması halinde Galatasaray'ın en büyük silahı olması bekleniyor.