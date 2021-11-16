Dünya Kupası yolunda Türkiye adına kader maçı! Karadağ karşısında ya tamam ya devam…

2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkacak olan A Milli Takım, kader maçında Karadağ ile karşılaşacak. Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimizi belli edecek olan zorlu mücadele, saat 22.45'te TRT 1'den naklen yayımlanacak.Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.Karadağ'ın 11'i: M. Šarkić, Radunović, Vujačić, Tomašević, Vešović, Janković, Bećiraj, Savić, Jovović, Hakšabanović, OsmajićTürkiye'nin 11'i: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak.Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.STEFAN KUNTZ İLE 4. MAÇTürkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.