  • USD: 10,17 - 10,19
  • EURO: 11,56 - 11,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya Kupası yolunda Türkiye adına kader maçı! Karadağ karşısında ya tamam ya devam…

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında Karadağ’a konuk olacak olan A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkacak. Grupların son maçı olan karşılaşma, saat 22.45’te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından grupta liderlik şansı doğan ay-yıldızlıların ilk 11’i belli oldu.

Dünya Kupası yolunda Türkiye adına kader maçı! Karadağ karşısında ya tamam ya devam…
Ekleme: 16.11.2021 - 22:02 Güncelleme: 16.11.2021 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası yolunda Türkiye adına kader maçı! Karadağ karşısında ya tamam ya devam…
2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkacak olan A Milli Takım, kader maçında Karadağ ile karşılaşacak. Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimizi belli edecek olan zorlu mücadele, saat 22.45'te TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karadağ'ın 11'i: M. Šarkić, Radunović, Vujačić, Tomašević, Vešović, Janković, Bećiraj, Savić, Jovović, Hakšabanović, Osmajić

Türkiye'nin 11'i: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak.

DÜNYA KUPASI İÇİN HESAPLAR

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

STEFAN KUNTZ İLE 4. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Türkkan'ın skandalı İYİ Parti'ye pahalıya patladı! Son ankette çarpıcı sonuç
Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı
Karadağ - Türkiye - CANLI SKOR
Türkiye'nin 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Virüsün yayılma hızı artacak' uyarısı
Rusya duyurdu! Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar durdu
Dünya Kupası yolunda Türkiye adına kader maçı! Karadağ karşısında ya tamam ya devam…
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları.
Bakan Yanık: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk
Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Menendez: İstediğimiz gibi davranmayan Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
Sezai Karakoç'un cenaze tarihi belli oldu
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam!
Antalya’da babası tarafından dövülen 3 aylık bebek, yaşamını yitirdi!
Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç hayatını kaybetti
540 milyar metreküplük dev keşif için Avrupa ülkesiyle anlaşıldı
Elektrik faturalarına direkt etkileyecek! Teklif TBMM'ye sunuldu | TRT payı kaldırılıyor!
İlçe Başkanı'nın ses kaydı CHP'yi karıştırdı! 'Bizim sayemizde oradasınız'
Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'ı savunmuştu! Bakın kendisi bir zamanlar ne yapmış...
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

Çin çıldırdı! Koruyucu kıyafetlerle evi bastılar, dünya bu kaydı konuşuyor

Çin çıldırdı! Koruyucu kıyafetlerle evi bastılar, dünya bu kaydı konuşuyor

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!