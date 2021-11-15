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Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisini FIFA'ya şikayet etti

AFC Kadınlar Asya Kupası'nda, Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisini FIFA'ya şikayet ederek, kalecinin kadın olmadığını bildirdi.

Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisini FIFA'ya şikayet etti
Ekleme: 15.11.2021 - 09:10 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisini FIFA'ya şikayet etti
AFC Kadınlar Asya Kupası'nda yaşanan olay, dünya gündemine oturdu.

İran ile Ürdün Kadın Milli Takımlarının oynadıkları maç penaltılara gitti.

İRAN KALECİSİNİN ERKEK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
İran'ın kalecisi kurtardığı penaltı ile takımını galibiyete taşırken, Ürdün tarafından itirazlar peş peşe geldi.

Ürdün Futbol Federasyonu, karşılaşmanın ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu söyledi.

FIFA'YA DİLEKÇE YAZARAK ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Harekete geçen federasyon, FIFA'ya şikayette bulundu ve resmi bir mektup yolladı.

FIFA'ya gönderilen dilekçede, 'Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz.' denildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ'
Paylaşılan belgenin devamında şu ifadelere yer verildi:

'AFC'den söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıbbi uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz, özellikle de İran Kadın Futbol Takımının cinsiyet ve doping sorunları olan bir geçmişi var. Asya'da oyunun bütünlüğünü korumak için gerekli süreci izleyeceğinizi umuyoruz ve bu soruşturmanın sonucu hakkında sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.'
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