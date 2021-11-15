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Suudi Arabistan'da mutsuz olan Vincent Aboubakar için olay sözler

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar, yeni kulübünde sorunlar yaşıyor. Beklediği ortamı bulamayan Kamerunlu yıldızın ödemeler konusunda da sıkıntı yaşadığı bu yüzden de takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Suudi Arabistan'da mutsuz olan Vincent Aboubakar için olay sözler
Ekleme: 15.11.2021 - 15:04 Güncelleme: 15.11.2021 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan'da mutsuz olan Vincent Aboubakar için olay sözler
Beşiktaş'a yeniden dönebileceği konuşulan Vincent Aboubakar ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Ayan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ayan, Aboubakar konusunda Beşiktaş'tan duyduklarının çok kritik olduğunu ve Kamerunlu yıldızın kulübün kapısından içeriye giremeyeceğinin söylendiğini belirtti.

Ergin Aslan ise yaptığı yorumda Aboubakar'ın Beşiktaş ile bir işinin olmaması gerektiğini söyledi. Aslan, 'Aboubakar ile şampiyon olacağıma, Aboubakar'sız 5. olsun' dedi.

Hatırlanacağı üzere Aboubakar, geçtiğimiz sezonun en kritik haftalarında sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. Kamerunlu yıldızın sözleşmesinde otomatik uzama maddesi olduğu ortaya çıkınca oyuncunun 'bilerek' oynamadığı iddia edilmişti.


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