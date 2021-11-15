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Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu altın madalyanın sahibi oldu

Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, erkeklerde altın madalya kazandı.

Ekleme: 15.11.2021 - 09:30 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu altın madalyanın sahibi olduAvrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde sevindirici bir haber geldi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda bugün erkeklerde 3, kızlarda ise 2 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk mücadele etti.

MİLLİ SPORCUMUZ ALTIN MADALYA KAZANDI
Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, erkekler 59 kilo finalinde Belarus'tan Maksim Bandarevich'i ikinci raunt sonunda 31-8 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalya kazandı. 78 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rahmet Baran Şimşek ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONADA MADALYA SAYISI 7 OLDU
Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyaya yükseltti.

Organizasyonun son günü erkekler 63 kiloda Kadir Şantaş, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 46 kiloda Şeyma Köseoğlu, 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve 52 kiloda Öykü Özbey madalya mücadelesi verecek.

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