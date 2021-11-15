  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! 'Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı...'

Karadağ, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde lider Hollanda ile 2-2 berabere kalarak A Milli Takım'ın direkt olarak Dünya Kupası'na gitme umudunu sürdürmüştü. Teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Karadağlı teknik adam, gruptan lider çıkmasını istediği takımı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! 'Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı...'
Ekleme: 15.11.2021 - 09:24 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! 'Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı...'
Karadağ, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde lider Hollanda ile 2-2 berabere kalarak A Milli Takım'ın direkt olarak Dünya Kupası'na gitme umudunu sürdürmüştü. Teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Karadağlı teknik adam, gruptan lider çıkmasını istediği takımı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 geçerken, Norveç'in de Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla grupta averajla ikinciliğe yükselmişti.

RADULOVIC'TEN TÜRKİYE VE HOLLANDA AÇIKLAMASI

Grupta iddiası kalmayan Karadağ ise lider Hollanda karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 bitirerek Türkiye'nin liderlik şansını sürdürmesini sağlamıştı.

Hollanda'ya çelme takan Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Salı günü oynanacak olan Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi.

Miodrag Radulovic, grubu Hollanda'nın lider bitirmesini istediğini söyledi.

Karadağlı hoca, 'Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim.

Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç.

Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

OSMAJIC: TÜRKİYE'YE KARŞI DA KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ


'Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz.'


TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası'na direkt olarak gitmesi için grubu lider bitirmesi gerekiyor. Yani öncelikle Karadağ karşısında galibiyetten başka şansımız yok.

Ancak Ay-Yıldızlılarımız'a Karadağ karşısında kazanmak da yetmeyecek. Norveç'in de son maçta Hollanda'yı yenmesi (Averajda bizim üstümüze çıkacak farkta olmayacak) halinde grubu lider olarak tamamlayabiliriz.


İŞTE PUAN DURUMU

1) Hollanda - 20 puan
2) Türkiye - 18 puan
3) Norveç - 18 puan
4) Karadağ - 12 puan
5) Letonya - 6 puan
6) Cebelitarık 0 puan
Ukraynalı modelin ölümünde TÜBİTAK devrede!
'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Yılmaz Özdil: HDP, seçmenini kandırmayan tek partidir
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz
Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
'170 bin TL'lik kıyak sonrası reklam çalışması'
Başkan Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle buluştu
Osman Nuri Kabaktepe: İmamoğlu'nun aklı cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğundan İstanbul'a hizmet edemiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG'ye ziyaret
Fransa’da Macron yönetimine gölge düşürecek yeni skandal! Saray’da tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı!
15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde
Biden'a büyük şok! Anket sonuçları açıklandı
HDP vekilinden partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalan'a özgürlük çağrısı
Tekirdağ'da anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Eren'in son mesajı ortaya çıktı...
Meclis'in yeni haftada gündem yoğun! 'Çocuk teslimi' yürürlükten kaldırılıyor!
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı
Atık tesisinde kan donduran olay! Çöplerin içinden bebek cesedi çıktı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Meteoroloji'den uyarı: Cuma gününe kadar sürecek!

Meteoroloji'den uyarı: Cuma gününe kadar sürecek!

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor