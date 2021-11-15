Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! 'Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı...'

Karadağ, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde lider Hollanda ile 2-2 berabere kalarak A Milli Takım'ın direkt olarak Dünya Kupası'na gitme umudunu sürdürmüştü. Teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Karadağlı teknik adam, gruptan lider çıkmasını istediği takımı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 geçerken, Norveç'in de Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla grupta averajla ikinciliğe yükselmişti.RADULOVIC'TEN TÜRKİYE VE HOLLANDA AÇIKLAMASIGrupta iddiası kalmayan Karadağ ise lider Hollanda karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 bitirerek Türkiye'nin liderlik şansını sürdürmesini sağlamıştı.Hollanda'ya çelme takan Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Salı günü oynanacak olan Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi.Miodrag Radulovic, grubu Hollanda'nın lider bitirmesini istediğini söyledi.Karadağlı hoca, 'Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim.Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç.Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.OSMAJIC: TÜRKİYE'YE KARŞI DA KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz.'TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası'na direkt olarak gitmesi için grubu lider bitirmesi gerekiyor. Yani öncelikle Karadağ karşısında galibiyetten başka şansımız yok.Ancak Ay-Yıldızlılarımız'a Karadağ karşısında kazanmak da yetmeyecek. Norveç'in de son maçta Hollanda'yı yenmesi (Averajda bizim üstümüze çıkacak farkta olmayacak) halinde grubu lider olarak tamamlayabiliriz.İŞTE PUAN DURUMU1) Hollanda - 20 puan2) Türkiye - 18 puan3) Norveç - 18 puan4) Karadağ - 12 puan5) Letonya - 6 puan6) Cebelitarık 0 puan