Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?



Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?



için heyecan dorukta! Her yıl heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi için nefesler yeniden tutuldu. İki takımın taraftarları derbinin yaşanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Gaşatasaray ve Fenerbahçe takımı youncuları hazırlık maçlarına başladı bile. Peki? İşte...Süper Lig'de 13'üncü haftasında mücadele edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihlerinde 394. kez derbi yapacak. Spor Totot Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Galatasaray maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.17 Ocak 1909'da Ülker Stadı'nın bulunduğu 'Papazın Çayırı' olarak adlandırılan yerde düzenlenen özel müsabakayı 2-0 kazanmıştı. 112 yıllık bu rekabette hem galibiyet hem de gol sayısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüne sahip. Sarı Derin Mavi takım kalan 393 maçın 146'sını kazandı ve Sarı Kırmızılı takım bu süre zarfında 125 maçı kazandı. İki takım 122 maçta eşit olarak eşleşirse, Kırılmadı. Fenerbahçe'nin 536 golünü Galatasaray 489 attı.Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair pek çok soru merak konusu oldu. Maçın yayınlanacak kanal da bu soruların başında yer alıyor. Süper Lig'de Derbi Haftası 21 Kasım 2021 Pazar gününe denk gelecek. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports ekranından canlı olarak izlenebilecek.