Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman? Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için tüm taraftarlar nefeslerini tuttu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları heyecanla maç gününü bekliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman? Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta! Her yıl heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi için nefesler yeniden tutuldu. İki takımın taraftarları derbinin yaşanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Gaşatasaray ve Fenerbahçe takımı youncuları hazırlık maçlarına başladı bile. Peki Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman? Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda Yayınlanacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı tarihi...
Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?
Süper Lig'de 13'üncü haftasında mücadele edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihlerinde 394. kez derbi yapacak. Spor Totot Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Galatasaray maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
17 Ocak 1909'da Ülker Stadı'nın bulunduğu 'Papazın Çayırı' olarak adlandırılan yerde düzenlenen özel müsabakayı 2-0 kazanmıştı. 112 yıllık bu rekabette hem galibiyet hem de gol sayısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüne sahip. Sarı Derin Mavi takım kalan 393 maçın 146'sını kazandı ve Sarı Kırmızılı takım bu süre zarfında 125 maçı kazandı. İki takım 122 maçta eşit olarak eşleşirse, Kırılmadı. Fenerbahçe'nin 536 golünü Galatasaray 489 attı.