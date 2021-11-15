Galatasaray'dan transfer bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, forvet için bomba bir alternatif belirledi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı-kırmızılı ekibin devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenenperformansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Veda Muriqi,Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki golcü Muriqi'yi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da kiralık olarak istediği iddia edildi.F.BAHÇE KARİYERİVedat Muriqi Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol, 7 asiste imza atmıştı.