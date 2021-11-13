Galatasaray-Bursaspor maçında İsmail Çipe, Fatih Terim'in hışmına uğradı!

Milli arayı fırsat bilen Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı maçta kaleci İsmail Çipe, teknik direktör Fatih Terim'in hışmına uğradı.Maça ilk 11'de başlayan İsmail Çipe'nin yediği hatalı gol sonrasında karşılaşmayı kulübede değil de tribünden takip eden Fatih Terim, kulübeye seslenip 'Değiştirin' dedi. Devre arasında sahaya inen Fatih Terim, bir süre kaleci antrenörü Koşutan ile konuşan Terim, İsmail Çipe'nin yaptığı hatayı anlattı.Fatih Terim, devre arasında oyundan aldığı İsmail Çipe'yi tesis binasına gönderdi.