A Milli Takım'da bir sakatlık daha!

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçların hazırlıklarını sürdüren milli takımda Cengiz Ünder'in ardından bir sakatlık daha yaşandı. TFF'den yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sağ dizinde sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oldukça gruptan çıkma yolunda önemli maçlar oynayacak olan millilerde, bir sakatlık daha yaşandı. Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, saat 20.00'de Cebelitarık'ı konuk edecek.Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ozan Tufan'ın sağ dizinde sakatlık yaşadığı ve aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"A Millî Takımımızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı."Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.