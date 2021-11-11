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Ali Koç'tan önemli açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Sarı-Lacivertli takımın son durumu, teknik direktör Vitor Pereira'nın performansı ve hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan önemli açıklamalar!
Ekleme: 11.11.2021 - 16:26 Güncelleme: 11.11.2021 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Ali Koç'tan önemli açıklamalar!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Sarı-Lacivertli takımın son durumu, teknik direktör Vitor Pereira'nın performansı ve hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


'KAĞIT ÜZERİNDE LİGİN EN İYİ KADROSU BİZDE'
'Bazı transferler elimizde olmayan nedenlerden dolayı son dakikaya kaldık. Sezona güzel başladık. Samandıra'da en iyi şartları temin etmeye çalıştık. Aile ortamı sağladık. Futbolcuların özel ve profesyonel hayatını yaşamaya çalışacak bir takım kurmaya çalıştık. Bize göre en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde bize göre ligin en iyi kadrosu bizde.

'CAMİA ÜMİDİNİ ASLA KAYBETMESİN'
Kazanmayı hazmetmek kolaydır, esas olan kaybetmeyi hazmetmektir. 7. haftaya lider girdik, ondan sonraki 4 haftada kaybettiğimiz puanlar zaten kırılgan olan camiayı ümitsizliğe itti. Biz nasıl 4 haftada bu hale geldiysek, bundan sonraki 4 haftada da tam tersini yapabiliriz. Yönetim Kurulu olarak daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken bir durum yok. Anlamsız bir paniğe girdik. Daha sezonun çok başındayız, kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini asla kaybetmesin. Böyle devam edersek camia olarak bindiğimiz dalı keseriz.

VITOR PEREIRA, FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?
Bir kere burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan teknik direktörsen diğer camialara göre kredin çok daha azdır. Son yıllarda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası bir sorgulanıyorsa Fenerbahçe hocası iki sorgulanır. Yabancı hocalara da tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince 'sabır gerekiyor' derler. Yabancı hocayı yıpratmalar başlıyor. Hem yabancı hem de Fenerbahçe'nin hocası olunca da hoşgörü, kredi ve sağlanan esneklik çok daha az. Dolayısıyla maça 1-0 mağlup başlıyoruz. Pereira para için buraya gelmedi. Yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Çin'de aldığı paralar çok daha yüksekti. Pereira'yı getirerek doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Pereira'ya 'Ben hoca ararsam senin haberin olur' dedim. Biz arkadan iş çevirecek insanlar değiliz.

'GALATASARAY DERBİSİNİ KAYBEDERSEK DE PEREIRA GİTMEYECEK'
Biz Galatasaray deplasmanına gidip o maçı kazanacağız. Galatasaray maçında Allah korusun ters sonuç çıkarsa yine radikal değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Biz hocamızın arkasındayız. 10 puan çok yüksek puan farkı gibi gelebilir ama unutmayın ki bir takım arayı açtı. Ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimizle aynı sıralamalardayız. Hoca değişikliğine gidersek bunu ilk Pereira bilir. Daha önce hoca değişiklikleri yaptık bir katkısını alamadık.

MESUT ÖZİL İLE PEREIRA ARASINDA SORUN VAR MI?

Mesut Özil'in artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor! Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut oynamak istiyor, oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman da bunu dile getiriyor. Hocanın da Mesut'la ilgili nasıl daha iyi yararlanabileceği konusunda gözden geçirmesi gerekiyor. Burada esas olan Fenerbahçe'dir. Ne hoca ne futbolcular takımın üstünde değildir.

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