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Saat 9'u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Samsun'da Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda bu sabah oynanan Türkiye-Rusya maçında duygulandıran anlar yaşandı. Saat 09.00'da başlayan maçta saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. İşte o anlar...

Ekleme: 10.11.2021 - 13:46 Güncelleme: 10.11.2021 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Saat 9'u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulunduUluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'yı 8-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan maç, saat 09.05'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla durduruldu.



Her iki takım sporcuları ve salondakiler, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.



İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 8-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kadın Milli Takımı ise çeyrek final maçında saat 17.00'de Almanya ile karşılaşacak.


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