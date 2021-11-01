Galatasaray'da iç transfer operasyonu!

Süper Lig'de bu sezon ilk 11 haftada 20 puan toplayan Galatasaray, iç transferde önemli adımlar attı. Sarı-kırmızılılar, takımın başarılı oyuncularından Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile ise 4 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan İsmail Çipe ile ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.