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Galatasaray'da iç transfer operasyonu!

Süper Lig'de bu sezon ilk 11 haftada 20 puan toplayan Galatasaray, iç transferde önemli adımlar attı. Sarı-kırmızılılar, takımın başarılı oyuncularından Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile ise 4 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan İsmail Çipe ile ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Ekleme: 1.11.2021 - 19:53 Güncelleme: 1.11.2021 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da iç transfer operasyonu!
. Süper Lig'de bu sezon ilk 11 haftada 20 puan toplayan Galatasaray, iç transferde önemli adımlar attı. Sarı-kırmızılılar, takımın başarılı oyuncularından Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile ise 4 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan İsmail Çipe ile ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 


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