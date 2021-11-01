Emre Belözoğlu 3'de 3 peşinde!

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış gününde Başakşehir ile Adana Demirspor, Giresunspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Bu sezon Aykut Kocaman'ın ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 2'de 2 yaptı.Genç teknik adam, bu çıkışı Adana Demirspor karşısında da sürdürmek istiyor. Uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yaz transfer döneminde adından söz ettiren transferler yapmıştı.İlk 10 haftada 12 puan toplayan Başakşehir, 13. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 13 puanla 11. sırada yer alıyor.