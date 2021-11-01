Belözoğlu Başakşehir'in başında 3'te 3 yaptı!

Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde çıkış yakalayan Başakşehir, ligin 11. haftasında Adana Demirspor'u da mağlup etmeyi başardı. Genç teknik adam, Beşiktaş ve Antalyaspor'un ardından Adana Demirspor'u da mağlup etmesini bildi. Zorlu rakibi karşısında geriden gelen İstanbul ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan zorlu karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Aykut Kocaman'ın ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, Beşiktaş ve Antalyaspor'un ardından Adana Demirspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı başardı.Çıkışını sürdüren Başakşehir, 11. haftanın sonunda 15 puana yükselerek 10. sıraya oturdu. Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.MAÇ SONUCU | Başakşehir 2-1 Adana Demirspor60' Assombalonga (P)71' Chadli90+1' Visca (P)