Ali Koç'tan Pereira'ya ültimatom

Fenerbahçe'de Konya'da sergilenen kötü futbol ve üst üste alınan kötü sonuçlar, yönetimin sabrını taşırdı.2-0 mağlup olunan maç sonrasında Vitor Pereira ile bir toplantı gerçekleştiren Ali Koç'un, oldukça sert sözler söylediği belirtildi.'SİSTEMİ DEĞİŞ, MESUT'U KULLAN'Mesut Özil'in sistemde mutlaka yer alması gerektiğini savunan Ali Koç, '3'lü sistemden artık vazgeç. Mesut'u kullan inat etme. Takımı onun üzerine kurduk ama sen oynatmıyorsun. Eğer sen değişmezsen biz seni değiştirmek zorunda kalırız.' diyerek Pereira'ya ültimatom verdi.KASIMDA GİDEBİLİR'Sana alternatif bir kadro verdik. Bunu iyi değerlendir.' diyen Ali Koç'un, kasım ayında da istenen sonuç ve oyunun gelmemesi halinde Pereira ile yolları ayırması bekleniyor.7 HOCA DEĞİŞTİAli Koç göreve geldiği Haziran 2018'den bu yana Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Vitor Pereira ile çalıştı.