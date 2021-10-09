Türkiye GP'de ilk cep Bottas'ın!

Formula 1'de Intercity İstanbul Park'ta yapılacak sezonun 16. yarışına Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Lewis Hamilton, 1:22.868'lik derecesiyle İstanbul Park'ın pist rekorunu kırdı ve sıralama turlarının en hızlısı oldu. Haftasonuna girerken motor değişikliğine giden Hamilton, 10 sıra ceza aldığı için yarışa 11. sıradan başlayacak. Sıralama turlarını ikinci sırada bitiren Bottas yarışa ilk sıradan, 3. olan Verstappen ise 2. sıradan başlayacak. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise mücadeleye 3. sıradan başlayacak.HAMILTON: PİST MUHTEŞEMSıralama turları sonrası pilotların açıklamaları şu şekilde:Bottas: "Güzel bir seans oldu. Burada sürüş yapmaktan büyük keyif aldım. Lewis ilk sırada bitirerek cezasını en hafife indirdi. Yarın ben kendi yarışıma odaklanacağım. Pole'den başladığında buna odaklanman gerekiyor."Lewis Hamilton: "Yarın zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Yukarı tırmanmanın zor olacağını düşünüyorum, son yarışta Max'le de bunu gördük. Neler yapabileceğimizi göreceğiz ve umarım buradaki taraftarlara iyi bir yarış izlettirebileceğiz. Türkiye'de harika bir seyişrci var. Hepsine selam gönderiyorum. Pist muhteşem halde"Max Verstappen: "Şartlar zordu ama genel olarak turlar oldukça iyiydi. Yarın havanın nasıl olacağını ve ne kadar rekabet edebileceğimizi göreceğiz.İlk çizgide olacağım, mutluyum."