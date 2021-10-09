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Stefan Kuntz'dan Norveç maçı yorumu!

A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına çıkan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Norveç karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İyi başladığımız Norveç maçında skoru tutamayan milliler, G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer aldı. Beraberliğin ardından konuşan Stefan Kuntz, takımda özgüven zafiyetinin olduğunu belirtti.

Ekleme: 9.10.2021 - 01:40 Güncelleme: 9.10.2021 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Stefan Kuntz'dan Norveç maçı yorumu!
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda eleme maçlarına devam ediyorum. G Grubu'nda mücadele eden milliler, 7. mücadelesinde Norveç ile karşılaştı. Milli takımın başında ilk maçına çıkan Stefan Kuntz, Norveç beraberliğinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle...

İleride basarak Norveç'in hata yapmasını bekleyip gol atmayı planlamıştık. Bu taktiğimiz tuttu. Bundan sonra ise Norveç, kontrolü eline aldı. Biz, onların bu oyununa cevap veremedik.

Sevindiğim bir konu var. İkinci yarıya başlarken bazı ufak dokunuşlar yaptık. O dokunuşlarla tekrar oyunu kontrol ettik. Buna çok sevindim.

Maçtan önce takımdan her şeylerini vermelerini istedim. Maçtan sonra da bundan tatmin olduğumu söyleyebilirim, oyuncularımın her şeylerini verdiklerini düşünüyorum.

Artık 9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunan takımlar olursa bunları değerlendireceğiz. Takımda devam eden bir özgüven zafiyeti var. Bunu aşamadık.
Teknik direktör etkisine verilecek cevabı oyunculardan alacaksınızdır. Şu anda önemli olan önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplamak. Elemelerden çıkmak için kapı bir kez daha aralanırsa, o kapıdan geçmek için hazır olmalıyız.

Fenerbahçe'nin kalecisini tercih etseydim belki herkes bundan memnun olacaktı. Kalecimiz Uğurcan'ın şansı hak ettiğini düşünüyorum. İşin kolayına kaçmadık.
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